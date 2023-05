Presidente | no grazie | Meloni | Senaldi asfalta il galletto Macron

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 maggio 2023) Ilfranceseal G7 in Giappone ha detto alladi non preoccuparsi, che la Francia darà una mano all'Italia per l'alluvione. Per caritàper la sua generosità, però a me viene il sospetto che lei sia generoso con l'Italia solo quando ha l'acqua alla gola, perché lei la vorrebbe vedere sempre con il ginocchio piegato, e allora si che le piace. Se vuole aiutarci, siamo qui, e la ringraziamo, ma veramente noi vogliamo da un alleato, rispetto e parità di condizioni. Allora ci aiuti in Europa! Come? Semplicemente non facendoci la guerra su tutto, e rispetti il nostro governo anche se ha paura che l'esempio del governolo prendano i francesi e le votano Le Pen.