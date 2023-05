Premierato | così il centrodestra tradisce gli elettori e perde una grande chance

(Di sabato 20 maggio 2023) L’altro ieri si è tenuto un partecipatissimo convegno (70 costituzionalisti presenti) organizzato dalla rivista Federalismi.it e dall’Osservatorio sui processi di governo, in presenza del ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano. Secondo quanto riportato da alcuni resoconti di stampa, la maggior parte dei costituzionalisti intervenuti si è schierata in favore di una riforma light della nostra forma di governo che sostanzialmente non riguardi la disciplina relativa al presidente della Repubblica, ritenendo assolutamente necessario preservare il suo ruolo di garanzia. Le preferenze dei costituzionalisti In definitiva, la prevalente opinione dei costituzionalisti ha espresso il suo favore per il c.d., con ...

a la Repubblica la segretaria del Pd, Elly Schlein, a proposito di autonomia differenziata. "... Non sul presidenzialismo o sul, ma sulla sfiducia costruttiva e per una legge elettorale ...a la Repubblica la segretaria del Pd, Elly Schlein, a proposito di autonomia differenziata. "... Non sul presidenzialismo o sul, ma sulla sfiducia costruttiva e per una legge elettorale ...Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'Agenzia Italpress. "La posizione della Lega è sempre stata chiara anche in ...