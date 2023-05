Premier League | il Manchester City è campione d’Inghilterra

(Di sabato 20 maggio 2023) Ildi Pep Guardiole è: decisiva la sconfitta contro dell’Arsenal con il Nottinham Forest Il. Si tratta del quinto titolo incon Pep Guardiola in panchina. La matematica è arrivata con la sconfitta dell’Arsenal per 1-0 contro il Nottingham Forest – gol di Awoniyi – che regala ai citizens il nono titolo della loro storia.

Il trionfo del Manchester City inè il primo dei tre potenziali trofei che la squadra di Guardiola può vincere in questa stagione, essendo in finale di FA Cup e Champions. Diamo i voti alla stagione dei Citizens nel campionato ...... innanzitutto, come il campionato di Erling Haaland: 36 reti , già battuti Andy Cole e Alan Shearer fermi a 35 nella classifica dei cannonieri in una singola stagione di, al cyborg ...I Citizens, con la sconfitta dell'Arsenal col Nottingham, hanno vinto il quinto titolo diin sei anni e Pep Guardiola può affacciarsi sempre più nell'Olimpo del calcio britannico anche ...

Premier League: Arsenal ko, il City è campione d'Inghilterra - Sportmediaset Sport Mediaset

La Premier League ha sempre lo stesso padrone. Il Manchester City approfitta dello scivolone dell’Arsenal a Nottingham e può iniziare la festa in un sabato sera dolcissimo per i Citizen. La squadra di ...Giornata interessante di Premier League, con la vittoria quasi decisiva dei Red Devils e un piccolo passo avanti per l'Everton.