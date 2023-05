Premier League | cade l’Arsenal | Manchester City campione d’Inghilterra

...a vincere le finali di Fa Cup con i cugini dello United il 3 giugno a Wembley e di Champions... La squadra di Guardiola si è aggiudicata lasenza giocare, guardandosi la partita dell'...Decisiva la sconfitta dell'Arsenal per 1 - 0 in casa del Nottingham Forest di questo pomeriggio, in una gara valida per la 37/a giornata della. Il gol di Awoniyi al 19' sancisce due ...Si tratta del quinto titolo incon Pep Guardiola in panchina. La matematica è arrivata con la sconfitta dell'Arsenal per 1 - 0 contro il Nottingham Forest - gol di Awoniyi ...

Premier League: Arsenal ko, il City è campione d'Inghilterra

Il centrocampista tedesco ha poi continuato: "Vorrei anche ringraziare Pep, tutto lo staff dietro le quinte e tutti coloro che lavorano in questo club. Ogni singolo giorno aiutano a fornirci come giocatori tutto ciò di cui abbiamo bisogno." Decisiva è stata la sconfitta dell'Arsenal per 1-0 in casa del Nottingham Forest di questo pomeriggio, in una gara valida per la 37ª giornata della Premier League. Il gol di Awoniyi al 19' sancisce la vittoria del City.