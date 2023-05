Preghiera del mattino del 20 Maggio 2023 | “Grazie per i Tuoi doni”

(Di sabato 20 maggio 2023) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Museo della Pace di Hiroshima Prima dell'avvioG7 la presidenteConsiglio italiana ha visitato il Museo della Pace di Hiroshima. 'Oggi chiniamo il capo e ci fermiamo in. Oggi non ...Se qualcunocentrosinistra è in grado di individuare spazi altrettanto adeguatamente idonei a ... leggi e procedure è da rimandare al mittente condi approfondire meglio gli argomenti ...Se qualcunocentrosinistra è in grado di individuare spazi altrettanto adeguatamente idonei a ... leggi e procedure è da rimandare al mittente condi approfondire meglio gli argomenti ...

Maggio, la preghiera del Papa per i movimenti e i gruppi ecclesiali Avvenire

Maurizio Barba, coadiutore del capitolo della basilica di San Pietro e docente di liturgia presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo in Roma. “È la preghiera del cuore”, aggiunge richiamando le parole ...Quando la pulsazione della sinfonia giunta al culmine si arresta si segue incantati l’ultimo ampio gesto del braccio con cui Blomstedt conclude la sua e la nostra avventura sonora, che ha assunto la ...