‘Pre-Occupiamoci della meningite’ | a Milano incontro su prevenzione

(Di sabato 20 maggio 2023) (Adnkronos) –meningite: agire oggi per proteggere il domani. Storie che aiutano a scegliere’: questo il titolo dell’aperto al pubblico, che si è svolto oggi a, presso la sala Medicinema dell’ospedale Niguarda, promosso da Adnkronos Comunicazione, con il supporto non condizionante di Gsk. Nel corso dell’, nato con l’obiettivo di favorire una corretta informazione sulle infezioni batteriche quali la meningite e sulle strategie di, è stato proiettato il cortometraggio ‘Gli altri’, realizzato dal Comitato nazionale contro la meningite, ispirato alla storia di Amelia Vitiello, che ha vissuto il drammaperditapropria bimba di 18 mesi a causa di un’infezione da ...

