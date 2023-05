Post Malone | esce oggi il nuovo singolo “Mourning”

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 20 maggio 2023) Post, artista certificato otto volte disco di diamante e nominato ai Grammy Award, ha pubblicatoil suo“. Lunedì 22 maggio sarà disponibile il videoclip ufficiale. Nel corso di questa settimana, Postha rivelato a sorpresa sui social la data di pubblicazione del suoalbum, intitolato “Austin“, in uscita il 28 luglio e in pre order da. Tra i progetti più attesi del 2023, l’annuncio è stato accolto con grandissimo entusiasmo dal pubblico, che attende con eccitazione ed euforia l’uscita. Oltre a ““, l’album è stato anticipato dal“Chemical“, attualmente nella Top 15 dei brani più suonati in radio in Italia, e il cui video ufficiale ha oltre 12 milioni ...