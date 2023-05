Porta a spasso il cane | avvocato viene ucciso dal crollo di un albero a Reggio Calabria

(Di sabato 20 maggio 2023) L’Giovanni Pellicanò, di 57 anni, stava passeggiando con il suonella pineta di via San Giuseppe, nella zona sud di, quando a causa del forte vento ungli è crollato addosso uccidendolo sul colpo. Quando sono arrivati i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, quelli delle voltanti e della scientifica che stanno eseguendo i rilievi per capire se l’della pineta possa essere stato sradicato solo dal vento o se l’incidente ha tra le sue cause l’incuria dello spazio verde tra il vialee il viale Aldo Moro dove Pellicanò, molto conosciuto in città, risiedeva con la sua famiglia. Proprio quest’ultima ipotesi, adesso, è al ...

'Ieri notte mentre portavo i cani a, sono stata molestata da un uomo che urlava, cito testualmente 'vuoi vedere il mio uccello' insistentemente fino a che non sono tornata velocemente a casa. ...Carl Brave ciper le strade della sua Roma, tra il Gianicolo e la curva sud dell'Olimpico, restituendo con i suoi versi quell'atmosfera nostalgica che caratterizza la grande bellezza ......il tracciante laterale di Portanova scatenandosi sull'out destro in campo aperto portando a... Di Gennaro smanaccia in tuffo, irrompe Tomasello che calcia verso lama trova la salvifica ...

Molestata mentre porta a spasso i cani: l'allarme corre nelle chat ed è psicosi nel quartiere RomaToday

Cade un albero per il vento, un uomo muore schiacciato a Reggio Calabria. La vittima stava portando a spasso il cane.Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...