Ponte del 2 giugno | mete e luoghi insoliti da visitare

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 20 maggio 2023) Life&People.it Manca sempre meno al prossimoin calendario, quello del 2. Tre, questa volta, i giorni a disposizione per fare le valige e partire. Nel giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica, sono tanti gli italiani che approfittano della festività legata al week-end per organizzare una piccola vacanza in famiglia, con gli amici e anche in solitaria, un trend sempre più in voga negli ultimi tempi. Il periodo è dei migliori per trascorrere delle belle giornate all’aria aperta e fuori dal caos cittadino; leed ida scoprire sono diversi. Il significato della Festa della Repubblica Il 2è un giorno di festa nazionale in Italia ma troppo, spesso, lo consideriamo semplicemente come un momento non lavorativo da dedicare a sé stessi e ...