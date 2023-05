Pomeriggio 5 chiude per sempre e Barbara d' Urso sostituita? Indiscrezione

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 20 maggio 2023) Da settimane tiene banco il papabile addio did'a Mediaset. La conduttrice di Canale 5 avrebbe deciso di non accettare un'offerta di contratto biennale, secondo rumor, da parte della sua azienda. Poi è spuntata l'ipotesi che possa lasciare le reti generaliste e sbarcare su Rai1, come giurata di Ballando con le Stelle, e sulle piattaforme (più precisamente su Netflix alla guida di un reality molto simile a Temptation Island). In attesa di avere notizie ufficiali sulle nuove tappe della carriera did', su Twitter gira un'che appare davvero surreale secondo cuipere il daytime sarà completamente rinnovato a partire dal prossimo settembre.5 ...