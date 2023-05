Polo logistico | anche Morano con Rotondi | parole di buon senso

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 maggio 2023) «Leggo con stupore la lettera del sindaco di Grottaminarda sull'incontro tenutosi ieri a Sturno sule del suo dispiacere rispetto all'intervento dell'onorevole Gianfranco». A intervenire sul dibattito in corso per la realizzazione della Piattaforma Logistica in Valle Ufita è il leader dell'associazione metapolitica "Primavera Meridionale" Sabino. «Mi sembra che venga rimproverato all'onorevoledi aver detto come stanno realmente le cose. Purtroppo è una situazione molto complicata di fronte alla quale ci troviamo e dispiace leggere certe considerazioni». Il riferimento è alla lettera aperta scritta dal sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera sull'esito dell'incontro indetto a Sturno dal consigliere provinciale Franco Di Cecilia e ...