Orsolini che poco dopo esce di scenaespulsione, ingenua,doppia ammonizione. Nel finale di gara arriva la rete del 5 - 0 firmata da Sansone che fa scattare la contestazione dei tifosi di ...... Ferguson e Posch portano sul 3 - 0 la squadra di Thiago Motta già nel primo tempo, poi Orsolini (espulso all'80' dopo la rete al 62') e Sansone completano nella ripresa il. Solola ...La Cremonese ci mette cuore ma lascia praterie nella ripresa: ne approfittano Orsolini (poi espulsoun doppio giallo), e Soriano, i quali firmano il. Il pubblico di casa contesta e ...

Pokerissimo per Milan (con super Giroud) e Bologna. Bene l'Atalanta Gazzetta del Sud

Netto successo del Milan, che in quel di San Siro schianta la Sampdoria in questo ultimo anticipo del sabato della 36esima giornata con un sonoro 5-1 A segno Leao, Giroud (tripletta) e Brahim Diaz per ...IL Milan di Pioli travolge la Sampdoria di Stankovic a San Siro per 5-1 e conquista tre punti preziosi nella corsa al quarto posto in Serie A. Leao, tripletta di Giroud e Brahim Diaz per i rossoneri, ...