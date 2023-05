Playoff Nba | Butler trascina Miami a Boston | Heat-Celtics 2-0

(Di sabato 20 maggio 2023) (Adnkronos) – Ivincono 111-105 sul campo deianche gara 2 delle Finali della Eastern Conference e conducono 2-0 nella serie, che ora si sposta in Florida per gara 3 e gara 4. Il team della Florida, magistralmente guidato da coach Erik Spoelstra, conquista la vittoria grazie al parziale di 24-9 realizzato negli ultimi 6’37” della partita.vieneta ancora una volta da Jimmy: il leader si accende nel finale e chiude con 27 punti, 9 dei quali nell’ultimo periodo. Accanto a lui, brillano Caleb Martin (25 punti dalla panchina) e Bam Adebayo (22).va ancora al tappeto davanti al proprio pubblico nonostante i 34 punti di Jayson Tatum. Menzione speciale per Gregg Williams: è lui, dopo una tripla ...

Seconda vittoria in trasferta per la squadra della Florida nella finale a Est I Miami Heat vincono 111 - 105 sul campo dei Boston Celtics anche gara 2 delle Finali della Eastern Conference e conducono ... 'Già l'anno scorso ai Celtics mi lasciavano spazio sfidandomi a tirare: l'unico modo per ...

