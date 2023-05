Playoff NBA 2023 | Miami batte nuovamente Boston e vola sul 2-0! Ancora decisivo Jimmy Butler

(Di sabato 20 maggio 2023)sconfigge. Dopo la vittoria di due giorni fa in gara-1 (per 123-116), gli Heat colpisconoin trasferta, vincendo per 111-105 grazie a uno strepitoso quarto periodo. In virtù di questa affermazione i ragazzi di Erik Spoelstrano dunque sul 2-0 nella serie della finaledi Eastern Conference. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato (54-50), i Celtics rientrano meglio dagli spogliatoi e tra il terzo quarto e l’inizio del quarto periodo allungano, arrivando anche sul +12 (89-77).però non ci sta e risponde dunque con grande determinazione negli ultimi minuti: gli uomini di Spoelstra prima raggiungono gli avversari sul 100 pari con un magnificoe poi allungano definitivamente ...

