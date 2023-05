Playoff NBA 2023 | Boston ancora ko in casa | Butler si scatena nel finale e porta gli Heat sul 2-0

Leggi su sportface

(Di sabato 20 maggio 2023) Capolavoro dei Miami, che dopo la vittoria in gara-1 della serie diNBA 2022/si ripetono anche in gara-2 e mettono in discesa il confronto, che ora si sposta in Florida. Secondo ko consecutivo al TD Garden per iCeltics, che non riescono a rispettare i pronostici della vigilia e cedono per 105-111. Il protagonista, neanche a dirlo, è Jimmy, che nell’ultimo e decisivo quarto inanella un parziale di 24-9 e trascina i suoi ad una preziosa vittoria. La stella deglichiuderà con 27 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Ai padroni dinon basta invece Jason Tatum, miglior realizzatore della gara con 34 punti, che nelinvece cala, così come il suo compagno di squadra Brown. Sconfitta davvero amara per i Celtics, giunti ...