Plastic Free ritorna sulle sponde del fiume Garigliano | ecco come partecipare alla raccolta del 24 maggio

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente Plasticfree Cittadella organizza una raccolta solo di mozziconi di sigaretta. L'appuntamento è per domenica 4 giugno 2023 alle ore 9:30 Iscrizione al ...... in quanto il 95% del campione ha dichiarato di sapere cose' il Green Public Procurement; ancora indietro invece sullapplicazione di temi fondamentali come il(applicato nel 67% dei casi)...La manifestazione, organizzata da Associazione Straverona in collaborazione con il Comune e l'agenzia Dna Sport Consulting, anche quest'anno saràe conferma l'impegno ecologico sostenuto ...

Città di Brugherio : Un mondo plastic free: impariamo dai bambini Comune di Brugherio

Domani, domenica 21 maggio, a partire dalle ore 10, l'organizzazione di volontariato Plastic Free Onlus, impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica, organizza presso l'area portuale ...1' di lettura 19/05/2023 - Si rinnova l’appuntamento con le passeggiate ecologiche organizzate dall’associazione Plastic Free odv onlus, la cui sezione fermana ha come referente Alessandro Sabbatini.