Pistola scacciacani modificata nascosta in un cassetto | nei guai un 71enne

(Di sabato 20 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata del 16 maggio scorso, i Carabinieri della Tenenza di Pagani, hanno arrestato, nella flagranza di reato, per detenzione abusiva di arma clandestina da sparo, un uomo di 71anni del posto. I militari, durante una perquisizione presso il domicilio dell’indagato, hanno rivenuto, in undi un comodino, delle cartucce calibro 9 e unamarca Kimar e strutturalmenteper esser utilizzata come arma atta ad offendere. L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Nocera Inferiore (Sa). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

