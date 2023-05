Piove sul Palermo | gelo dei tifosi per i play off sfumati

Leggi su agi

(Di sabato 20 maggio 2023) AGI - Non è magica la notte di, che ha inseguito l'accesso aioff e alla fine perso il biglietto per provare il gran ritorno in Serie A. Dopo l'uno-due inferto dal Brescia in avvio di secondo tempo che ha neutralizzato il doppio vantaggio della squadra di casa, davanti agli oltre 31 mila del "Renzo Barbera", sono calati ile la delusione bagnati dalla pioggia insistente. Il club degli Sceicchi del City ha fatto sognare sino alla fine del primo tempo l'impresa sulla spinta del capitano, Matteo Brunori, l'attaccante italo-brasiliano ex Juventus. Ma il volo rosanero è stato tarpato dalle rondinelle biancazzurre. E si sa, dall'apoteosi ultrà all'amarezza demolitoria è un attimo, con la stessa velocità con cui il pallone delle illusioni infila la rete delle recriminazioni. Basta scorrere i commenti sulla pagina social ...