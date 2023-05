Piove sugli Internazionali di Tennis e riapre il campo Pietrangeli

Leggi su agi

(Di sabato 20 maggio 2023) AGI - Ildeglid'Italia, inattivo da mercoledì scorso, è stato riportato in vita in questo momento. Per non farli sostare sotto la pioggia, in piedi fuori dall'impianto, i circa 4500 spettatori in attesa della finale femminile tra Rybakina e Kalinina sul Centrale prevista alle 19 nella sessione serale (ma in coda dopo la semifinale Medvedev-Tsitsipas, che sta per riprendere) sono stati fatti entrare nel: sul maxischermo verrà trasmessa la prosecuzione della semifinale maschile. Poi i 4500 si sposteranno sul Centrale per la finale del singolare femminile, a meno che non venga rinviata a domani per la pioggia (al 99 per cento la finale del doppio femminile prevista stasera dopo la finale del singolare).