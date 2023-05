Pioli | ' I bilanci alla fine | ora testa alla Juve Servono giocatori da Milan'

(Di sabato 20 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: ...

Queste le parole di Stefanonel post partita.I cinque gol aiutano. L'allenatore rossonero si presenta ai microfoni un filo più rilassato, ma consapevole che l'annata non è ancora ...Commenta per primo Stefano, allenatore del Milan , ha parlato a Sky dopo la vittoria sulla Samp: 'E' stato un bene ... Rimpianti Aspettiamo due partite e poi faremo. In Champions siamo ...A 3 partite dalla fine della stagione,non mischia le carte e parte con l'identica squadra ... quello scudetto da ragionieri che è la qualificazione Champions, fondamentale aidi tutte le ...

Pioli: "I bilanci alla fine, testa alla Juve. Servono giocatori da Milan" La Gazzetta dello Sport

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha analizzato la vittoria sulla Samp in diretta ... “Aspettiamo due partite, i bilanci li faremo alla fine. In Champions siamo andati oltre le aspettative, in ...Questa sera Milan e Sampdoria hanno chiuso il sabato di Serie A. I rossoneri gridavano vendetta dopo l'eliminazione dalla Champions League ad opera ...