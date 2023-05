Picchia la compagna minorenne per costringerla ad abortire | arrestato un 20enne

Prende a calci laminorenne per costringerla ad abortire. Un ventenne di origine marocchina residente a Catanzaro è stato arrestato dai carabinieri, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e tentativo di ...L'uomo, pregiudicato, aveva accompagnato, martedì mattina, la sua(54enne) al pronto soccorso vigevanese per dolori a una spalla. In seguito alla lunga attesa ha cominciato a minacciare i ...Ha perseguitato la ex, l'ha pedinata e picchiata. Un uomo di circa 50 anni residente nell' Oristanese è stato arrestato dalla polizia per stalking e lesioni . Nei suoi confronti il Gip ha emesso un'...

Picchia la compagna incinta Lei lo lascia e lui la perseguita il Resto del Carlino

Prende a calci la compagna minorenne per costringerla ad abortire. Un ventenne di origine marocchina residente a Catanzaro è stato arrestato dai carabinieri, con ...Ha picchiato la convivente minorenne per costringerla ad abortire. Succede a Catanzaro: al culmine di una lite la ragazzina è stata selvaggiamente picchiata, colpita anche con numerosi calci che le ha ...