Piazza Cardinal Pacca | il Pd | “Maggioranza mastelliana in preda alla sindrome di Fonzarelli”

(Di sabato 20 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della Segreteria Cittadina del Pd. La nota – Sono mesi che spieghiamo ai consiglieri e agli assessori mastelliani che anon si poteva fare un parcheggio per autobus. Non si poteva fare perché quellaera logisticamente troppo delicata e perché sotto all’asfalto si trovava un tesoro archeologico che sarebbe emerso subito. Solo la settimana scorsa, il vicesindaco De Pierro e il consigliere Picariello dichiaravano: “Il progetto andrà avanti. Proprio nella giornata odierna comuni riflessioni con la Soprintendenza hanno confermato che non esiste nessun pericolo che il piano progettuale possa subire limitazioni.” Oggi, invece, i mastelliani ci fanno sapere che il “piano progettuale” ha subito una limitazione e quel ...

'Rammentiamo a chi oggi sventaglia soluzioni per tutto, che aPacca non c'erano fino a ieri nè il Partenone, nè la Valle dei Templi: c'era un parcheggio. Del resto nel frullatore dell'...Visita questa mattina dei consiglieri di Alternativa per Benevento e di Civico 22 nell'area cantiere diPacca (meglio conosciuta dai beneventani comeSantamaria) per ricordare come da almeno un anno (mese di maggio 2022) è stato affernato dall'opposizione a Palazzo Mosti che la ...Il progetto di realizzazione del terminal bus diPacca di Benevento, nota comeSanta Maria, sarà probabilmente sospeso. Infatti, secondo indiscrezioni, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio avrebbe deciso per ...

“Un dietrofront positivo. Evidentemente, ha prevalso il buonsenso e, siccome la nostra posizione è stata sempre improntata al buonsenso, vuol dire che ha prevalso l’opposizione, l’amore per la città”.“Un dietrofront positivo. Evidentemente, ha prevalso il buonsenso e, siccome la nostra posizione è stata sempre improntata al buonsenso, vuol dire che ha prevalso l’opposizione, l’amore per la città”.