Piacenza-Pistoia stasera in tv | canale | orario e diretta streaming gara-4 quarti di finale playoff Serie A2 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 20 maggio 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come-4 deidideidellaA2di basket. Finora, in questaa vincere è stata sempre la squadra che ha giocato in casa: questo vuol dire che èad essere avanti per 2-1 e a godere di un altro match point, mentrecercherà di replicare la vittoria in-3, per allungare laalla quinta e decisiva sfida. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 20 maggio sul parquet del PalaBanca. Di seguito, le informazioni per seguire in ...