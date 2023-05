Phisikk du role – Ancora sul presidenzialismo o quel che vorrà essere

Leggi su formiche

(Di sabato 20 maggio 2023) Punge vaghezza che la smania di cambiare la forma di governo ( leggi: voglia di, premierato o quant’altro non s’e’ben capito) non sia poi tanto diffusa tra il pubblico dei votanti, anche se è diventata la fissa del governo e l’argomento privilegiato dei costituzionalisti, al settimo cielo peral centro delle coccole dei media. L’impalpabile saggezza del popolo, invece, sembra diffidare e chi pensava di trovare gli osanna degli elettori, così come avvenne con il taglio dei parlamentari, credo che abbia sbagliato i suoi conti. Alla gente sta bene un Capo dello Stato “super partes”, come Mattarella, e non attore del gioco politico, come Trump. L’ultimo a certificarlo è Pagnoncelli, che registra addirittura un 63% di contrari, ma anche i sondaggi che esibivano nei giorni scorsi una prevalenza di favorevoli, ...