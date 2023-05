Pfas acque lombarde | elevata quantità

Leggi su zon

(Di sabato 20 maggio 2023) Unadinellepotabiliè stata rilevata dalla sicurezza alimentare secondo quanto descritto negli elaborati Efsa 2020. In Italia questi 4 parametri da monitorare quali Pfoa, Pfos, Pfna e Pfhxs. L’Italia invece è stata il più grande luogo di inquinamento da queste sostanze perchè non sono nemmeno contemplate tra i parametri da monitorare nelledestinate al consumo umano. Molti paesi invece hanno introdotto un limite di sicurezza per la salute umana con dei valori prossimi allo 0 per quanto riguarda la presenza di queste sostanze nell’acqua. In Europa Germania, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca e Norvegia hanno chiesto di vietarne uso e produzione, così come è successo negli Stati Uniti dove Biden ha dato maggior peso alla questione. ...