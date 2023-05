Perché la Ineos ha lasciato la maglia rosa al Giro d’Italia? La possibile spiegazione tattica

Leggi su oasport

(Di sabato 20 maggio 2023) Un2023 all’insegna delle sorprese. Cambia nuovamente la, ancora a causa di una fuga da lontano: dopo Andreas Leknessund, che aveva approfittato della gentile concessione di Remco Evenepoel, stesso discorso possiamo fare oggi per Bruno Armirail, che scavalca Geraint Thomas e vola al comando della generale. Come mai il britannico e laGrenadiers hanno deciso di mollare il simbolo del primato alla vigilia della quindicesima tappa e, soprattutto, prima di approcciare la terza settimana? Il discorso è simile a quello fatto per Evenepoel qualche settimana fa: il leader della classifica è costretto a tempi di attesa più lunghi per controlli e interviste varie, in più, alla squadra del primo della classifica tocca prendere in mano la situazione dall’inizio alla fine della ...