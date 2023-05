ROMA - Nel mondo caotico e alla rovescia di Formello si passa dai rinnovi fatti ai rinnovi saltati, dalle trattative ai misteri, dai sì ai no e viceversa. Da mesi è un rebus ildi. Prima s'è scoperto che era bloccato per via di una carta privata sottoscritta con la Roma prima di lasciarla (regola un bonus a favore del giocatore, è più basso in caso di firma ...Commenta per primo Lotito ehanno già un accordo per il. Il presidente e il calciatore della Lazio avevano trovato un'intesa di massima un paio di mesi fa: altri due anni a due milioni di euro a stagione, per la ...Come riportato da ' La Gazzetta dello Sport ', nonostante nelle ultime settimane sembrava potessero esserci i margini per il, le parti sono ora più lontane. LAZIO,VERSO L'ADDIO: PRONTA ...

Pedro, rinnovo con la Lazio: c'è l'intesa, i dettagli del contratto Corriere dello Sport

Pedro Lazio, accordo sulla parola per il rinnovo al 2025 : ma rischia di saltare tutto. Sarri vorrebbe trattenere lo spagnolo Come svelato dal Corriere dello Sport tra Lotito e Pedro a parole è stata ...Trovata una base di accordo biennale a 2 milioni più bonus. Il presidente e lo spagnolo sciolgono gli ultimi dubbi ...