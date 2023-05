Pechino al G7 | ' Taiwan è affare interno | non interferite'

(Di sabato 20 maggio 2023) La Cina ha esortato il G7 a "smettere di interferire grossolanamente negli affari interni degli altri Paesi" e a "interrompere la pratica di formare piccoli circoli per il confronto in blocco". Prima ...

Prima che arrivasse la dichiarazione finale del G7, dove i Paesi si dicono "seriamente preoccupati" per la situazione nello Stretto diaveva rilasciato una dichiarazione dove ricorda ...La tragedia dell'Emilia Romagna arriva al G7: il premier Kishida ha aperto i lavori del summit esprimendo il cordoglio per le vittime dell'alluvione . Cordoglio e preoccupazione condivisi da tutti i ...... secondo cui l'Ue avrebbe dovuto mantenere una sua autonomia strategica rispetto agli Usa e non farsi coinvolgere in caso di uno sconto Washington -superchè lontano dagli interessi ...

HIROSHIMA - Il G7 resta «seriamente preoccupato» per la situazione nei mari Cinese orientale e meridionale, esprimendo «con forza opposizione a ogni tentativo unilaterale di modificare lo status quo ...