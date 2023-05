(Di sabato 20 maggio 2023) Inseguimento ‘spericolato’ a, un’in fuga a zig zag per le vie del litorale tallonata dalla Polizia Locale di Roma Capitale. E’ questo il resoconto di quanto accaduto in settimana quando una coppia ha prima ignorato l’alt intimatogli dalla pattuglia (impegnata in un normale servizio di controllo del territorio), poi, dopo averto diun Agente si è data alla fuga. Prima di essere fermati entrambi in Via Mar Arabico nei pressi di un garage. Alla guida del mezzo un uomo di 60 anni che è stato denunciato; con lui una donna di 57. su Il Corriere della Città.

Ascoltato dai militari, in sede di denuncia l'uomo ha detto che non è stato trattato male, né legato, certo ha avutoe li ha assecondati, inoltre non aveva segni di violenza, resta da capire l'...Sarà anche solo per precauzione ma il Tevere a Roma torna a far. Complice l'alluvione dei giorni scorsi in Emilia - Romagna, le autorità della Protezione ... il porto disommerso dall'acqua -...... strade allagate IN VIA VINCON Fotogallery -, sgomberata la casa di Roberto Spada In diverse zone già colpite dalle alluvioni torna la pioggia e cresce latra la popolazione. Intanto ...

Paura a Ostia, auto ‘forza’ il posto di blocco e tenta di investire il poliziotto: scatta l’inseguimento Il Corriere della Città

Ostia, spiagge libere nel caos: «Nelle mani dei privati». Così il X Municipio farà «affidamenti diretti» «A oggi Roma Capitale non ha contattato ufficialmente il Consorzio di Capocotta per garantire ...I relatori, ciascuno per le proprie competenze, offriranno spunti pratici su come prevenire ed affrontare la violenza di genere attraverso la presentazione di varie casistiche e l’identificazione di s ...