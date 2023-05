Passa a Vodafone | fino a 150 GB da 7 | 99€ al mese

Leggi su pantareinews

(Di sabato 20 maggio 2023)da operatori virtuali e iliad, puoi averea 150 GB e tutto illimitato a partire da 7,99 euro alè uno dei principali operatori di telefonia mobile in Italia (come conferma l’ultimo rapporto di Opensignal) e offre diverse soluzioni per chi vuole navigare, chiamare e messaggiare con il proprio smartphone. Le offerte mobile per chisono caratterizzate da un ottimo rapporto qualità-prezzo e da alcuni vantaggi esclusivi, come la possibilità di navigare in 5G. Attiva FibraFibra: chiamate e Internet senza limiti a 24,90€da iliad e virtualicon una delle offerte ...