Pasalic avvisa l’Inter | «Se la prepariamo bene possiamo vincere!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 20 maggio 2023)già pensa aldopo aver sconfitto il Verona con la sua Atalanta. Il centrocampista croato crede di poter vincere a San Siro OTTIMISTA ? Mario, autore di un gol di Atalanta-Verona (vedi articolo), ha parlato su Dazn nel post gara: «Pesa tanto, era importante ritornare a vincere dopo le sconfitte ultime. Abbiamo sofferto, ma c’era tanta voglia di dimostrare che l’Atalanta c’è per la lotta all’Europa. Inter? Con i tre punti che ci danno la spinta, ovvio che sarà più facile giocare. Ci aspetta una partita importantissima, la prepareremoper fare risultato e vincere a San Siro. Abbiamo vinto contro grandi squadre quest’anno,farlo!». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...