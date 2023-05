Partite Iva | false mezzo milione | stretta su controlli e sanzioni Verifiche automatizzate e ispezioni di Entrate e Guardia di Finanza

(Di sabato 20 maggio 2023) Parte lasulleIva apri e chiudi, quelle che spariscono dai radar dopo pochi mesi E così sfuggono alla dichiarazione dei redditi e non versano i contributi, arrecando un...

Parte la stretta sulleapri e chiudi, quelle che spariscono dai radar dopo pochi mesi E così sfuggono alla dichiarazione dei redditi e non versano i contributi, arrecando un serio danno erariale allo Stato. ...... ma aggravati con la Pandemia e la Guerra: -Suicidi Continui di, 'che uno stato che si definisce civile e democratico non può permettere'. -Stretta Creditizia, -Usura, -e ...... liberi professionisti eindebolite dall'attuale congiuntura economica. Schifani: "Dalla giunta sostegno concreto a Pmi e professionisti" "I provvedimenti varati dalla giunta vanno in ...

Partite Iva, false mezzo milione: stretta su controlli e sanzioni. Verifiche automatizzate e ispezioni di Entr ilmessaggero.it

Parte la stretta sulle partite Iva apri e chiudi, quelle che spariscono dai radar dopo pochi mesi E così sfuggono alla dichiarazione dei redditi e non versano i contributi, arrecando ...I veicoli fuori uso possono essere venduti con il regime Iva del margine se contengono parti e pezzi riutilizzabili, anche previa riparazione, ...