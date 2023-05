Parroco benedice il fiume in piena | l’immagine diventa virale

Leggi su tpi

(Di sabato 20 maggio 2023) L’ondata di maltempo che in questi giorni sta colpendo gran parte d’Italia, con enormi danni in particolare in Emilia-Romagna, ha spinto un sacerdote a benedire ilincon la speranza di scongiurare un’esondazione. È accaduto a Silvi, in provincia di Teramo, in Abruzzo, dove le immagini delintento a benedire le acque da un ponte sonote in breve tempo virali. Protagonista della scena Don Gaston Mugnoz Meritellom, prete della parrocchia di Santo Stefano nella Frazione di Silvi Paese. Vestito in abito talare e con paramenti sacri e aspersorio, oltre al vangelo, ilsi è presentato giovedì su un ponte della strada statale 16 che attraversa il torrente Piomba e, dopo alcune formule di rito, lo ha benedetto. Al suo fianco alcuni volontari della protezione civile, oltre a ...