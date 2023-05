Paola Egonu strepitosa | realizza 42 punti e vince la Champions con il Vakif Istanbul

Strepitosa prestazione diche, segnando 42 punti, ha trascinato la sua squadra, il VakifBank di Istanbul (allenata dall'italiano Giovanni Guidetti) , alla vittoria per 3 - 1 nella finale della Champions League ...Vakifbank Istanbul - Eczacibasi Istanbul 3 - 1 (27 - 25, 25 - 21, 23 - 25, 25 - 17)conclude la sua carriera in Turchia (almeno per il momento) con il successo in Champions League. Il suo Vakif allenato dal modenese Giovanni Guidetti ha conquistato il sesto titolo per il ...Con il talento di, Vakif ha regolato tutte le avversarie e ha raggiunto un risultato non così prevedibile all'inizio. Anche Eczaczibasi, guidata dalla talentuosa serba Boskovic, ha ...

