Pandini | «Inter Women | difficoltà ma compatte! Daremo il massimo»

Leggi su inter-news

(Di sabato 20 maggio 2023)parla ai microfoni di La7 poco prima del fischio d’inizio di Roma-, valida per la 9ª giornata della poule scudetto. Di seguito le dichiarazioni della calciatrice nerazzurra. STAGIONE DIFFICILE – Martafa il punto della situazione sull’, a due giornate dal termine del campionato di Serie A Femminile: «È stata una stagione difficile, in cui non siamo state molto costanti anche per via di tanti infortuni. Però nonostante tutto è uscita molto la compattezza del gruppo. Ci mancano due partite e per noi il campionato non è finito. Cercheremo di dare e fare il meglio».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...