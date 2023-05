Pandev | «Finale? L’Inter ci creda! Non facile vincere 2 derby così»

(Di sabato 20 maggio 2023)spronaa crederci nelladi Istanbul contro il Manchester City. L’ex tripletista ritiene i nerazzurri una squadra molto forte, viste anche le due vittorie nelCREDERCI ? Ai microfoni di Gianlucarossitv, ha parlato un eroe del Triplete come Goran: «ci deve credere, è arrivata meritatamente inperchéduee per come li ha vinti non era. Pensiamo anche a cosa c’era dietro, alla pressione, ai discorsi sule sulla rivincita dopo tanti anni dall’eliminazione con quei due pareggi in semiche hanno fatto andare il Milan in. Hanno dimostrato di essere una squadra forte, solo una squadra ...

Poia zero, Milito e Thiago Motta per 20 milioni più 5 giovani passati al Genoa, tra cui ... l'Inter, anche grazie a un po' di buona sorte, si ritrova in. Un piccolo miracolo sportivo se, ...Inter e Milan si contendono ladi Champions League e tanti sono i vip attesi a San Siro per questo secondo atto dell'... E ovviamente tanti ex, da Stankovic a Vieira, passando per, Cordoba ...

Iscrizione avvenuta con successo. È un vecchio mantra di Beppe Marotta: “Non sempre vince chi più spende”. Trasferita in ambito Champions, l’affermazione potrebbe trasformarsi in “Non sempre va avanti ...Basta un episodio per riaprire tutto, c’è tanta esperienza nella squadra e stasera è la partita giusta per vincere» Me lo ricordo bene la punizione contro il Milan, era il mio primo gol al derby e gio ...