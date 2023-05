Pallanuoto | Pro Recco campione d’Italia per la 35ma volta!

Leggi su oasport

(Di sabato 20 maggio 2023) Arrivano i primi verdetti nella Serie A1 2022-2023 dimaschile: la finale scudetto si chiude in due partite, con la Proche passa per 4-6 in casa del Brescia, bissa il successo di gara-1 e si laureaper lavolta nella storia. Entrambe le finaliste si qualificano alla prossima edizione della Champions League, così come l’Ortigia, che domina anche il secondo derby siciliano vincendo in casa del Telimar per 6-14 dopo la vittoria interna per 16-9 in gara-1. Aretusei nel massimo torneo continentale, palermitani in EuroCup. Il secondo posto in EuroCup se lo giocano Trieste e Savona, con i giuliani che vincono di misura gara-1 con lo score di 10-9 e mercoledì proveranno a chiudere i conti in trasferta per qualificarsi alla seconda competizione europea, altrimenti ...