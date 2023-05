Pallamano | Serie A | Fasano è campione d’Italia! Battuta Sassari nella gara decisiva

(Di sabato 20 maggio 2023) La Sidea Groupd’Italia dellaA Maschile per la quarta voltasua storia. I pugliesi hanno battuto-3 delle finali scudetto i sardi con lo score di 35-32 (p.t. 15-14). Primo titolo da coach er Vito Fovio, quarto invece per il capitano Flavio Messina. Il match è ben diverso rispetto a-2.si appoggia al tifo del suo pubblico,mostra il carattere facendo capire di voler vincere anche lontano dalla sua tana. Parziali e controparziali: 2-2, poi 6-2, che diventa 6-5 e 9-9, al al 19’. Al riposo si va sul 15-14, con il +1 al break firmato da Petrovski. Si riparteripresa. Leban, il portiere di, fa la differenza ...

Alessandro Pezzi è giocatore didiA gold nellaSecchia Rubiera che ha appena ottenuto la salvezza con la vittoria nei play out. Beatrice Nannetti , giocatrice di softball ...

La Sidea Group Fasano è campione d'Italia della Serie A Maschile per la quarta volta nella sua storia. I pugliesi hanno battuto nella decisiva gara -3 delle finali scudetto i sardi con lo score di ...