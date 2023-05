Pagelle Milan-Sampdoria | i top e i flop del match dopo il primo tempo

(Di sabato 20 maggio 2023) I top ee i voti ai protagonisti delvalido per la 36ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti deltra, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Giroud (: Gunter () VOTI al termine del

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/23:- Sampdoria Ledei protagonisti del match tra Sampdoria e, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Giroud () FLOP: Gunter (Sampdoria) VOTI ...Lee i voti di Atalanta - Hellas Verona 3 - 1, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. La squadra di Gasperini momentaneamente scavalca la Roma e aggancia il. L'Hellas non ...Ledella quattordicesima tappa del Giro d'Italia 2023 , la Sierre - Cassano Magnago di 194 ...davvero notevole con cui Gee rischia anche di diventare il principale contendente di Jonathan...

Primavera 1, pagelle Verona-Milan 0-3: Cuenca, giocate da fenomeno Pianeta Milan

Pagelle Atalanta-Verona 3-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023. Migliori e peggiori in campo della partita del Gewiss Stadium ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Milan-Sampdoria Le pagelle dei protagonisti del match tra Sampdoria e Milan, valido per la 36ª gi ...