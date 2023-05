Pagelle Milan-Sampdoria | Giroud devastante Si salva solo Quagliarella

(Di sabato 20 maggio 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP:) FLOP: Gunter () VOTI:(4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6, Thiaw 6, Tomori 6.5 (80? Kjaer sv), Theo Hernandez 7 (80? Ballo-Touré sv); Tonali 6 (80? Pobega sv), Krunic 6; Messias 6.5 (60? Saelemaekers 6), Brahim Diaz 7 (70? De Ketelaere sv), Leao 7;8. Allenatore: Pioli 7.(4-4-2): Ravaglia 6.5; Zanoli 6.5, Gunter 4, Nuytinck 5 (79? Amione sv), Augello 5.5; Leris 5.5, Winks 5, ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/23:- Sampdoria Ledei protagonisti del match tra Sampdoria e, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Giroud () FLOP: Gunter (Sampdoria) VOTI

Il Milan si lascia alle spalle l’eliminazione in semifinale di Champions League e, rituffatosi nel campionato, affossa con un sonoro 5-1 la Sampdoria già retrocessa. Apre Leao. Quagliarella mette ...Nella sua penultima gara tra le mura del Giuseppe Meazza, il Milan ha spazzato via tutti i desideri di rivalsa della Sampdoria, con un netto 5-1: primattori Giroud e Brahim Diaz. I sogni di Champions ...