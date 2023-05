Pagelle Milan-Sampdoria 5-1 | Giroud | tripletta pesante Incantano Diaz e Leao

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/23:- Sampdoria Ledei protagonisti del match tra Sampdoria e, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Giroud () FLOP: Gunter (Sampdoria) VOTI:...Nei minuti finali ilcontinua ad attaccare, mentre la Samp attende di fatto il fischio finale per porre fine ad un'altra tappa del suo calvario sportivo. I VOTI DI- SAMPDORIA- ...Lee i voti di Atalanta - Hellas Verona 3 - 1, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. La squadra di Gasperini momentaneamente scavalca la Roma e aggancia il. L'Hellas non ...

Milan-Sampdoria, le pagelle di Crudeli: “Tanti gol, pochi sorrisi. Vi dico quello che penso…” Il Milanista

Il Milan si lascia alle spalle l’eliminazione in semifinale di Champions League e, rituffatosi nel campionato, affossa con un sonoro 5-1 la Sampdoria già retrocessa. Apre Leao. Quagliarella mette ...Nella sua penultima gara tra le mura del Giuseppe Meazza, il Milan ha spazzato via tutti i desideri di rivalsa della Sampdoria, con un netto 5-1: primattori Giroud e Brahim Diaz. I sogni di Champions ...