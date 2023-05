Pagelle Cremonese-Bologna 1-5 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 20 maggio 2023) Lee idi1-5, match della trentaseiesima giornata di. La partita è un monologo rossoblù e assomiglia ad una resa in chiave salvezza dei grigiorossi. Al 14? è Arnautovic a tornare al gol con un colpo di testa preciso sul tiro cross di Barrow. Al 27? c’è il raddoppio: dopo un rimpallo in area, è Ferguson il più lesto a battere Carnesecchi. Le occasioni sono tante e il 2-0 sta quasi streto al, che però non perde le occasioni per dilagare. Al 46? Carnesecchi sbaglia l’uscita sul corner di Orsolini, Posch si ritrova la palla addosso e di testa firma il suo sesto gol in campionato. L’ultimo difensore che ha segnato più gol in una singola stagione diA con la maglia del ...