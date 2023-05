Paestum | operaio schiacciato da cancello | in codice rosso

(Di sabato 20 maggio 2023) Incidente sul lavoro che si è verificato, nel pomeriggio di ieri, a Capaccio, presso un albergo sito a ridosso del Lungomare. L’incidente Un operario extracomunitario, originario del Marocco, è stato travolto edal pesantea binario – come riporta infocilento.it – di un ingresso secondario della struttura ricettiva . Sul posto è prontamente intervenuta l’ambulanza di Agropoli: i sanitari hanno provveduto a intubare il 33enne e hanno richiesto l’intervento immediato dell’eliambulanza del 118, che ha trasportato il ferito inall’ospedale “Ruggi” di Salerno. L’ha riportato gravi ferite da schiacciamento al volto e al femore, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Segui ZON.IT su Google News.

