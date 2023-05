Oroscopo Paolo Fox Domenica 21 Maggio 2023 | Acquario incerto

Leggi su zon

(Di sabato 20 maggio 2023) L’diFox per oggi,21Ariete Nel corso di questo fine settimana potrebbero esserci momenti di nervosismo tali da causare litigi. Siate pazienti e non cadete nelle provocazioni. C’è qualche scadenza da pagare, controllate bene. Tenete sotto controllo la salute. Toro Con un po’ di buona volontà, nel fine settimana sarà possibile superare scontri e nervosismo che si sono verificati nella vita di coppia. Massima prudenza durante le trattative e gli affari. Gemelli Le stelle del fine settimana sono importanti per i nuovi incontri, in particolare per coloro che sono single. Se le storie d’amore funzionano, è anche possibile ritrovare la vicinanza perduta. Cancro Fate passare questo fine settimana ma poi dovrete chiarire con il partner con cui ci sono state frizioni. Nel ...