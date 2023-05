Oroscopo del weekend del 20-21 maggio 2023 | tutti i segni e le previsioni

(Di sabato 20 maggio 2023) Cosa accadrà durante questo fine settimana? A dircelo è Paolo Fox con le sue. ArieteL’entrata di Marte nel segno darà massima priorità alla vostra vita amorosa, ogni desiderio del vostro cuore sarà realizzato. Non mancheranno gesti romantici e mosse audaci. ToroNell’aria si avverte un profumo di successo, sia nel lavoro che in un progetto personale. Finalmente potete riprendervi tutto quello che è vostro! GemelliNelle giornate di sabato e domenica potrebbero nascere delle discussioni con il partner dovute molto probabilmente alle tensioni accumulate nell’ultimo periodo. Avete bisogno di sfogarvi e sarebbe una buona idea farlo in palestra. CancroUn progetto a cui lavoravate da tempo finalmente inizia ad ingranare, merito del vostro impegno, ma anche di Giove che per una volta è dalla vostra parte. LeoneSe siete single, in questo fine settimana, ...

L'21 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l'amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l'21 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, ...Benvenuti nell'giorno! Scopri cosa ti riserva il destino per oggi, con le previsioni astrologiche personalizzate per il tuo segno zodiacale. Sia che tu sia un avventuroso Sagittario ...Ariete Da oggi Marte, pianeta dominantevostro segno, transiterà in modo molto più favorevole e vi darà la forza necessaria per superare le difficoltà e realizzare i vostri ...

