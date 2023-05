Oroscopo 20 maggio 2023

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 20 maggio 2023) La Luna in Gemelli si trova in quadratura con Saturno in Pesci alle 2:58 del mattino, il che può metterci di fronte a limiti o ostacoli. Le persone possono essere di umore serio. Rimanete concentrati sulle vostre responsabilità. Il pianeta dell’azione Marte entra nel segno di fuoco del Leone alle 11:31, ispirando coraggio e creatività.