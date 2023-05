Orio | revocata la mobilitazione nazionale | sciopero dell’handling il 4 giugno

Leggi su bergamonews

(Di sabato 20 maggio 2023)al Serio. È stato revocato loproclamato per venerdì (19 maggio) tra i lavoratori del comparto dell’assistenza a terra degli aeroporti italiani. I sindacati hanno motivato la decisione facendo riferimento alla “drammatica situazione in Emilia Romagna, un’emergenza di carattereche dal punto di vista dei trasporti ha interessato interamente la linea adriatica causando il blocco sia stradale che ferroviario”. La, cioè degli addetti del carico e scarico bagagli, del check-in dei passeggeri e dell’assistenza agli aeromobili, è stata riprogrammata per il 4. Nello scalo dial Serio i lavoratori del comparto sono circa 500 alle dipendenze di tre società, Bgy International Services ...