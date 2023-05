“Oriele infastiditi dalla presunta crisi di coppia” escono allo scoperto? VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di sabato 20 maggio 2023), c’è aria ditra Oriana e Daniele? I due ex gieffini involontariamente replicano al rumors? I dettagli emersi dai social, tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro c’è davvero aria di? Nelle ultime ore è esploso un vero e proprio gossip che coinvolge unatanto amata dal pubblico lanciato da Andrea Venza e Deianira Marzano. I fan di Oriana e Daniele hanno subito pensato ai loro due idoli visto gli ultimi avvenimenti in cui Oriana è ritornata nella sua Madrid, mentre Daniele è rimasto in Italia a Verona. Intanto si è aperta una vera e propria “caccia alla”. Ma vediamo cosa è successo. Leggi anche –> Matteo Diamante dal cuore d’oro: l’iniziativa solidale per la popolazione dell’Emilia-Romagna Il gesto social di Daniele e le parole di Oriana sui ...