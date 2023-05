Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in crisi? La verità nascosta dietro le parole della Marzoli E intanto | Jasmine Carrisi pronta per il Gf

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 20 maggio 2023) In questo articolo scoprirai cosa ha smentito l'ex gieffinasulle voci di una presuntacon il fidanzato Dal. Le Instagram storiescoppia hanno fatto il giro del web, alimentando la curiosità dei fan che si sono chiesti se la coppia stesse vivendo un momento difficile. Scopriamolo insieme. Di cosa parliamo in questo articolo... Accettare tutti i cookie comporta annunci pubblicitari in linea con i propri interessi Voci infondate sulla presuntatrae Davide Dalrompe il silenzio e smentisce laattraverso le sue Instagram stories Anche un ex gieffino si esprime sulla situazione ...