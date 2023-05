“Ora me la sento di dire tutto” Ida Platano finalmente parla di Alessandro | l’annuncio ufficiale

(Di sabato 20 maggio 2023) Sono stati giorni e settimane intensi, caratterizzati da voci di ogni tipo. E ora IdaVicinanza sono uscitiallo scoperto per far sapere cosa succede nella coppia. Si sono susseguite indiscrezioni sempre più forti relative ad un’imminente rottura e addirittura ad un presunto tradimento da parte dell’ex cavaliere di Uomini e Donne. Né lui né l’ex dama avevano voluto commentare l’accaduto, ma ora è stata la donna are chiaramente. Tra l’altro, prima di questo annuncio di IdaVicinanza aveva fatto preoccupare con una sua nuova foto. “Non devi forzare niente, non hai bisogno di chi non vuole restare”, è la frase che l’ex volto di UeD ha condiviso tra le Storie del suo profilo Instagram. Ce l’ha con Idae ...

... nonna Siamo così felici per voi, Ireland e Andre non vedo l'di conoscere ilo bebè" aveva ... Prende così tanto da te, non ero pronta e misola'. Un commento che suona come un attacco, ma non ...... cifra che il comune mai prima d'aveva ottenuto sulla promozione turistica. E se tutto questo è ... Midunque in dovere di ricordare che questa Amministrazione, caro Sindaco, nacque da un ...Anche Di Maria ha sbagliato un gol non da lui, però non midi condannarli. Il problema ... Serve lucidità per capire che tipo di squadra si vuole costruire: se devi andare a mille all'ci ...

F1 | Tsunoda: "Ora mi sento leader in AlphaTauri" Motorsport.com - IT

Sono comparsi stamane dal pm Luca Ceccanti l'imprenditore Ezio Colliard e l'architetto Valerio Cappelletti, arrestati venerdì pomeriggio ad Aosta per un presunto caso di corruzione riguardante - secon ...L'attore, che ha ricevuto la Palma d'Oro alla carriera, ha incontrato la stampa per l'ultimo capitolo della saga cinematografica ...